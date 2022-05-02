民進黨立委劉建國今天關切，日本無法採認高端疫苗的原因，外交部應有更積極作為；台灣日本關係協會秘書長周學佑說，雙邊持續協商中，外交部長吳釗燮也當面和日本代表泉裕泰談過這個議題。

日本台灣交流協會3月初公告，日本已公布不含觀光入境的新邊境防疫措施，認可台灣疫苗接種紀錄「小黃卡」，入境者完成接種符合條件的第3劑疫苗者，不需要居家隔離。但新規定未列入國產高端疫苗，混打亦不合資格。

民進黨立委劉建國今天在立法院司法法制委員會提到，在疫情前，台灣訪日人數年年攀升，疫情影響讓雙邊交流大受影響。

劉建國說，根據日本台灣交流協會先前公布資料，有打3劑疫苗不需要居家隔離，但第1、2劑必須是輝瑞、AZ、莫德納或強生，第3劑則必須是輝瑞或莫德納。

劉建國表示，許多民眾施打3劑高端疫苗，日本無法採認高端疫苗的原因為何。

台灣日本關係協會秘書長周學佑答詢說，這個議題雙邊持續協商中，外交部長吳釗燮也當面和日本代表泉裕泰談過這個議題。

劉建國追問，日本不同意的原因為何，目前有幾國採認高端。周學佑表示，目前已有10國採認高端疫苗，日方是希望台灣提供更多高端的國際認證資料、數據，以供參考辦理。

劉建國認為，目前各國陸續解封，台日雙邊應該有更好的連結，希望外交部有更積極的作為，推進協商疫苗採認。