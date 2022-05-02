新竹市政府教育處近日「突擊」民富國小，師生展現平日地震防災訓練成果，各項應變作為都確實做到。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

疫情嚴峻，全國防疫優先，但前陣子台灣不斷發生強烈有感地震，地震防災應變也不能放鬆，為強化新竹市各級學校避難及防災的應變能力，新竹市政府今年起針對各級學校，不定期無預警測試防災演練，近日則是「突擊」民富國小，師生展現平日訓練成果，各項應變作為都確實做到。

市府指出，因為地震不是1場排演好的電影，不會在預定的時間出現，更沒有一定的腳本，發生就在一瞬間，為了加強演練真實性，教育處在演練開始前，先由教育處長賴榮光抽籤決定演練學校並立即出發，被抽到演練的民富國小直到教育處及防災輔導團到達現場才驚覺原來自己被選中演練學校。

之後校方還要從各種演練情境中親自抽籤，包含下課時發生地震搖晃80秒、各班櫃子劇烈搖晃、玻璃窗破裂，牆柱出現裂縫，電力設備受損、護理師被櫃子壓傷、不確定有多少學生受傷，並立即進行演練。

本次抽中的民富國小，位於新竹市北區，是新竹市學生人數最多的國民小學，加上校內建築物分屬不同年代興建，避難動線規畫不易。

民富國小面對市政府教育處突如其來的抽訪，全校師生迅速反應，雖然增加校舍西南棟結構受損、護理師被櫃子壓傷、學生受傷等模擬情境，但依循平日演練的SOP，加上學生聽從老師指揮、學校發言人妥善回答模擬記者的提問，順利完成演練。

民富國小學務主任江美文表示，校內團隊透過會議模擬推演各種可能發生的災難，全校師生亦不斷地模擬演練，規畫出面對不同災情的各種避難動線及SOP，汰換更新防災設備，希望可以藉此機會了解學校平日演練的成果，也能得到專業委員的反饋，覺得相當有意義。

教育處長賴榮光表示，防災教育每年都是市府宣導的重點，但災害發生的種類和時間是無法預測的，從今年開始推動無預警演練，目的不是對學校進行評鑑或影響學生作息，而是強化學校面對災難發生的能力，只要平時做好訓練，一定能維護師生安全。

他說，新竹市各校都會配合防災教育周、國家防災日等進行校園防災宣導，防災教育沒有速成的訣竅，唯一的方法就是讓學生從小建立正確防災觀念，不斷的演練及修正避難SOP，讓家長放心地讓孩子在學校快樂學習。