新北市6到12歲校園疫苗接種3日起啟動至31日，家長可選擇讓孩子在校園集中接種或至合約醫療院所施打，接種後採居家線上授課2天，如不適可請3天疫苗假，新北市教育局表示，兒童疫苗接種意願書原調查到4月29日，因加入BNT的選項，因此延長意願調查時間，而明天安排由頂溪國小擔任新冠肺炎疫苗接種的啟動學校，第一梯疫苗接種學生約200人，佔學生總數30％，目前瞭解多數家長須更多時間考慮，未來仍會協助學生進行疫苗施打，維護學生健康。

教育局表示，學生接種意願情形原於4月29日須完成調查表，但因中央宣布兒童劑型BNT疫苗已簽約完成，最快5月中旬前抵台，為讓家長有充分時間評估，改由學校於2日下班前回報預估接種人數，後續將視家長意願書回收狀況安排施打；另各校須至少於接種前3天提供接種意願名冊給接種醫療院所，以利後續安排疫苗配發接種作業。

新北221所國小約有逾20萬名學童，新北共媒合21間醫療院所到校接種，滿12歲的六年級生接種基礎劑每劑為0.5ml，6至11歲學童每劑為0.25ml；至於兒童BNT疫苗則依中央指引及期程，尊重家長依個別需求評估選擇。

教育局指出，疫苗接種採自願性質，以場地分流、施打分時方式接種，接種後全校採居家線上授課2日，2週內避免劇烈運動，學生如有不適可續請疫苗假，不列入出缺席紀錄。