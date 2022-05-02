【愛傳媒程富陽專欄】有人說回憶像是一壺茶，而且是一壺用情感沸水衝切的溶茶，它總要經過翻滾、起伏，然後冷卻，最終回歸沉靜，這其間起起落落，千般折騰，或欣喜雀躍，或狂悲交集；或萬物看開，得矢隨緣，或迴腸糾結，耿耿於懷，全然在一念之間。

人總要經過千錘磨難，才能淬鍊驚艷的人生際遇；人總要經歷萬方心志挫折，方能書寫動容的生命篇章。辛棄疾那闕讓世人驚艷的詞牌《醜奴兒》：「少年不識愁滋味，愛上層樓。愛上層樓。為賦新詞強說愁。而今識盡愁滋味，欲說還休。欲說還休。卻道天涼好個秋。」不也正是詩人適逢人生谷底，在罷職退居上饒，迷途於博山之下，方激發出他內心深處由惆悵而歸趨平淡的弦音。

或許，對生活得失的過度敏感，只是對生命的一種錯覺；難怪范仲淹勸戒世人，應懷秉「不以物喜，不以己悲。」的平靜心智；難怪《道德經》總警醒紅塵，需透悟「禍兮福所依，福兮禍所伏。」的生命必然；難怪佛學《心經》要提點眾生，當了悟「色即是空，空即是色。受想行識，亦復如是。」的萬象不變至理。

當然，我們只是一介凡人，自然無法想到或做到如此高的境界；但且不妨學學詩人那「高山安可仰？徒此揖清芬。」的心曲；也許，在人生過程中，雖沒能幸運遇上亮麗的風景線，但藉著不斷向高山仰望，亦能嗅到幾分千山獨行的妙境。重整朋友年來所分享的好文與過程，正基於此，才讓我不禁頻頻回顧而憶昔！

110.09.27回覆王漢國《富陽隨筆之五讀後感》》的覆文：

日前寄贈學長一本拙作《富陽隨筆之五》以為指正，我自知自行撰編的隨筆內容，大都只是一時雜感，難登大雅；但自問意念心誠，臨事而述，據勢而論，也就斗膽抱著「以文會友」的心情，印製少量紙本，以贈摯友，以盼指教，以茲存念；不想，學長在瞬接飛鴻後，非但沒笑我信口雌黃，還在閱畢後，感性寫了一篇《富陽隨筆讀後感》的好文，投登於青年日報的副刊「墨緣集」中，使我這小老弟露了臉，更讓我深凜您那份「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」不吝對於後學黽勉的敬意。

我印製幾本《富陽隨筆》的小冊子，當然不是什麼「假令風歇時下來，猶能簸卻滄溟水。」的大作，但各位先進好友見我此等恆殊調，卻都非但毫無發出一絲冷笑的揶揄，還滿滿熱情撰文，鼓勵有加，讓晚輩形象得以沉濁揚清，隱鈍顯慧；我只能內心感激，援提拙筆，誠敬覆文，以迴響學長的這份殷殷之情了。

110.07.17回覆朱文明《 才若子健成詩易 貌似潘安好神采》的覆文：

承蒙學長不嫌學弟語陋而賜佳文，實愧不敢當；學長在人生各方面的身體力行，蔚然有成，素為眾人所仰；進則為公務表率，退則為居家典範；動則練球以增強自身體魄，靜則寫文以傳散社會良善；與朋友交，常以嘉言鼓勵後進；諫言時勢，則直指核心，文出有方；無論居廟堂或處江湖，都散發一股強大正能量，連我這閒散未曾謀面的學弟，也給學長散發的君子之潮，吹的如沐春風，欲咏高歌；俟疫情撥霧雲開之際，如有機會南下，自當親自拜會，執杯一敘，聚話復興崗昔日濃情。

110.06.29回覆左化鵬Line傳《富陽隨筆之五》序文》的覆文：

剛拜讀左公傳來《富陽隨筆之五》序文，不禁擊節讚嘆；讚嘆的，當然是左公那種不用詩書氣自華的筆鋒。這文章雖說對我這個小老弟多有吹捧，但「其來也漸，其入也深」的文意，讓人猶入桃花源，只覺一路風景如幻，流瀉的淙淙溪聲，清人耳目，心中只有感謝。

左公佳文，無需擅改，只針對文中「⋯應聘於¥¥大學老師⋯」，修正為「兼聘於軍事學校⋯」即可。原因，說來令人唏嘆！係乃前陣子，我寫了篇《冷眼看台灣中高等教育的『去中』現象！》，在愛傳媒登載了，我們¥¥大學的長官看到了，頗為不安，特請專人婉轉告知，爾後在作者欄可否不要加註校名，以免滋生後遺，我哈哈一笑回覆說：「當然沒問題！」只是想到我們台灣目前的媒體環境，及高等校風竟淪落至此，不禁讓人興有夫復何言之嘆！總之，左公百忙中，仍為拙作賜序，在此不多言謝，謹祝萬福！

110.09.05回覆趙令娟在Fb《文壇狐群》的覆文：

今早起床，打開手機Fb，赫然見到「文壇狐群」四字入目，讓我著實一喜一驚；喜的是有人如此細心關注狐群諸友在Fb的各抒淺見；驚的是筆者不但把狐群對她曾經PO文覆語的蛛絲馬跡，彙整成文，還頓成一篇令人賞心悅目，且可讀性極高的佳文，這種筆下功力，可不簡單；她就是前湖南省主席趙恆惕之女，目前旅居美國的趙令娟女士。

在時維九月，序屬三秋之際；我們雖無法如詩人與好友乘舟遊於江上，領略那「縱葦所如，凌頃茫然。」的奔馳；但今日在臺灣的一隅，能懍讀趙姐在千里之外的溫馨回憶；想來，狐群的眾兄弟，亦當泛有一股「馮虛御風，遺世獨立」的江湖快意才是。不知怎的，此刻雖無酒，但我竟有一股閱遠文，而欲扣舷而飲的衝動！

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作者為退役上校

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