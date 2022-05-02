議員曹嘉豪也認為成效不彰，建議鎖定在彰化就讀大專院校的學生，為了吃壽司就可以改名了，遷戶籍應該不是大問題。(議會提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣最新人口統計已跌破125萬人，讓彰化升格產生變數，縣府為鼓勵民眾移居彰化，推出「來彰有禮」，凡外縣市遷入、入境遷入或初設戶籍彰化，就頒發3000元設籍禮金，不過有議員認為到底有誰會為了3000元入籍，建議能針對勞工人口，只要遷入5％就會多3萬人。

彰化縣議會第19屆第7次定期會２日登場，議員針對人口跌破125萬議題提問，議員賴清美認為到底有誰會為了3000元入籍彰化，是不是應該主動出擊，找尋隱藏人口增加效益；議員曹嘉豪也認為成效不彰，建議鎖定在彰化就讀大專院校的學生，為了吃壽司就可以改名了，遷戶籍應該不是大問題。

彰化縣政府民政處表示，今年縣府推出「來彰有禮」活動來吸引人口，還加碼抽獎家電、禮券，民眾越早遷回彰化就有越多次抽獎機會，還月月抽，活動從3月14日推出以來，將近一個半月時間，共有2279人符合資格，不過彰化人口不敵疫情，逕遷國外人數大幅成長，導致人口數驟降。

民政處解釋，2年未入境移民署就會主動將戶籍遷出，而彰化扣除逕遷國外人口後，遷入減遷出人口１月有493人、2月536人、3月有588人，而活動推出後4月統計則剩下226人，這顯示活動推出還是吸引不少民眾遷入彰化，讓遷入有趕上遷出人口。

民政處也強調，帳面上遷入遷出人口都不敵逕遷國外人口，縣府也鎖定四大族群，包括縣內60萬的勞工人口、旅外家屬、逕遷國外，以及超前部屬，包括創造更多就業機會、利多的青年政策，希望能吸引更多民眾入籍彰化。