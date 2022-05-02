太設(2506)處分台北市忠孝東路四段、延吉街中的「太平洋商業大樓」三個樓層，有機會貢獻EPS達2元，上週多頭攻勢強勁，累計5個交易漲幅達7.58%。

降低銀行融資負債比、活化資產，太設處分台北市忠孝東路四段、延吉街中的「太平洋商業大樓」6、8和13樓三個樓層，共約832坪，交易價格為9.8億元，法人預期，依目前股本估算，可望貢獻EPS達2元，將成為今年獲利的重要來源。