《營建股》焦點股-太設 14:082022/05/02 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太設(2506)處分台北市忠孝東路四段、延吉街中的「太平洋商業大樓」三個樓層，有機會貢獻EPS達2元，上週多頭攻勢強勁，累計5個交易漲幅達7.58%。 降低銀行融資負債比、活化資產，太設處分台北市忠孝東路四段、延吉街中的「太平洋商業大樓」6、8和13樓三個樓層，共約832坪，交易價格為9.8億元，法人預期，依目前股本估算，可望貢獻EPS達2元，將成為今年獲利的重要來源。 企業命名神邏輯 影》北市東區大廈「陽台陷火海」 他住對面目擊爆炸瞬間：太震撼 #太設 #忠孝東路四段 #延吉街 #太平洋商業大樓 #三個 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股收盤狂砍353點 累計三個交易日摔掉逾千點 09:022022/03/08 財經 世芯-KY 全年挑戰賺三個股本 04:102022/03/22 證券．權證 金管會拚解凍台股上兆活水 04:102022/04/19 財經要聞 《台北股市》台股周線終止連3紅 下周聚焦電子龍頭法說 13:082022/04/09 財經 台驊 去年海賺逾三個股本 04:102022/03/09 證券．權證 熱門股－大同 外資大買價量齊揚 04:102022/03/17 證券．權證 從三個女主角看不同人生抉擇！十大「女力爆棚」職場韓劇刻劃真實 09:412022/03/29 娛樂 新台幣貶破28.6元 連過三關創逾15個月新低 18:032022/03/15 財經 俄烏和談 鋁銅下跌、鎳仍暫停交易 21:022022/03/14 財經 王院長跟你談天說地》無子西瓜不是也很好嗎？（王建煊） 00:002022/03/14 海納百川 放蕩與覺醒 三個十八超速奔向夢想的簡紹琦 15:182022/04/20 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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