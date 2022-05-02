嘉義縣翁章梁說明疫情狀況，籲請家長盡速安排孩子接種。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣今天新增84名確診，其中7人已轉出至外縣市，而縣內77名確診案例中有48人是打完3劑疫苗，縣府表示，全縣63家醫療院所提供視訊診療，54家社區藥局搭配提供必要時送藥到宅服務。

縣長翁章梁表示，縣內77人確診，1至88歲都有，包括10歲以下14人、70歲以上4人，而校園染疫者有20人、軍警人員12人，其餘45人分布於社區各場域，均為輕症。

縣府表示，縣內77名確診案例有23人是居隔期間採檢陰轉陽、密切接觸者採檢22人陰性、出現症狀採檢32人陰性；有431人解除隔離，目前還有542人居家隔離，215人確診輕症居家照護。

縣府分析指出，77名確診者中完成3劑接種48人、接種2劑10人、接種1劑的有3人，未接種2人，另有10歲以下未能接種14人。

翁章梁表示，嘉義縣6至11歲學童接種疫苗今天開打，打疫苗可以防重症，籲請家長盡速安排孩子接種。