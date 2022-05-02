（指揮中心提供）

中重症＋21！未滿1歲童「診所沒篩」 20多歲女輕症在家3天內惡化插管

國內疫情續創新高，今新增1萬7801例本土個案，連5天破萬！中重症增加21例，3人死亡。

中央流行疫情指揮中心指出，死亡個案分別為1男2女，年齡均逾70歲；年紀最長者是一名90多歲女性，本身患有糖尿病、慢性腎病，接種1劑疫苗，確診後在家昏迷，死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

另一名80多歲女性，同樣有糖尿病史，也有癌症、神經系統疾病史，接種過2劑疫苗，確診後應家屬要求未送醫，於家中病逝。

以及一名70多歲男性，有心肌梗塞、慢性腎病史，未接種疫苗，確診後住進加護病房，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭敗血性休克。

今新增的重症個案中，有一名出生3至12個月的女童，是目前最年幼的重症個案。指揮中心表示，個案有神經系統疾病，4月26日發病、高燒39度，前往診所就醫時未採檢，28日呼吸困難，送醫院採檢確診，因呼吸窘迫插管，曾使用呼吸器、住進加護病房並投與瑞德西韋。

醫療應變組副組長羅一鈞補充，由於個案年紀太小，診所醫師評估無法使用快篩，僅叮囑回家觀察，結果後續兩天又出現呼吸困難、喉嚨沙啞等症狀，改到急診就醫。羅一鈞提醒，幼童免疫系統還不成熟，家中有小孩的家長要特別注意。

另一名重症個案為20多歲女性，打過3劑疫苗、無慢性病史，因發燒、腹瀉等症狀就醫，居家照護期間症狀加劇送醫，一度血壓偏低、腎功能異常，出現新冠肺炎合併呼吸窘迫敗血症，目前正在使用呼吸器與瑞德西韋，加護病房治療中。

羅一鈞說，20多歲的年齡層已有約2萬例個案，加上今天這例，累計12例重症，重症率萬分之5，比例仍低。從個案主訴症狀可看出，她有很明顯的脫水現象，居家時應特別注意補充水分；若症狀出現變化，也要透過居家醫療、遠距醫療評估。