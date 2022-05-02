男子深夜自撞電桿身亡，事故原因仍待釐清。(警方提供)

屏東警方2日凌晨0時43分接獲民眾通報指稱，潮州鎮華興、民生路口發生一起自小客車自撞，60歲梨姓男子駕駛的黑色轎車自撞號誌桿，梨男送醫搶救後不治，事故原因正待釐清。

警方表示，這輛自小客車沿華興路西向東方向行駛，車行至肇事地點時，發生自撞號誌桿交通事故，造成號誌桿傾斜故障，現場並無造成其他人員傷亡，駕駛人當場無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

酒測值尚待抽血查証，至於有關肇事原因，持續由潮州警分局積極調查處理中。