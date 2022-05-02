屏東男深夜自撞電桿身亡 紅綠燈斷頭了！慘掉路中 14:582022/05/02 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子深夜自撞電桿身亡，事故原因仍待釐清。(警方提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子深夜自撞電桿身亡，事故原因仍待釐清。(警方提供) 屏東警方2日凌晨0時43分接獲民眾通報指稱，潮州鎮華興、民生路口發生一起自小客車自撞，60歲梨姓男子駕駛的黑色轎車自撞號誌桿，梨男送醫搶救後不治，事故原因正待釐清。 警方表示，這輛自小客車沿華興路西向東方向行駛，車行至肇事地點時，發生自撞號誌桿交通事故，造成號誌桿傾斜故障，現場並無造成其他人員傷亡，駕駛人當場無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。 酒測值尚待抽血查証，至於有關肇事原因，持續由潮州警分局積極調查處理中。 北海道觀光船難8人無意識 可能事故原因曝光 對流旺盛花東暴雨成災 嘉南冰雹嚇人 #事故原因 #待釐清 #華興 #發生 #撞號誌桿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北海道船難至少11死 船公司社長跪地10秒致歉 19:402022/04/27 國際 梅雨估正常偏少 降雨強度卻更強 04:102022/04/30 社會新聞 東勢林管處轄區 去年14件森林大火 04:102022/04/27 地方新聞 7旬老婦騎車左轉遭後方轎車撞飛 胸腔重創不治 09:442022/04/27 社會 長沙自建房倒塌39人失聯 習近平：嚴查負責人 21:052022/04/30 兩岸 仍有數十人受困！長沙居民自建房倒塌 習近平：不惜代價搜救 20:272022/04/30 兩岸 疑騎腳踏車自摔 嘉義7旬老翁倒臥路旁 失去生命跡象 18:182022/04/30 社會 阿富汗齋戒月不平靜 又傳炸彈攻擊釀9死13傷 04:362022/04/29 國際 華視播報連出包 國台辦：謀獨帶給台灣民眾心理巨大陰影 11:382022/04/27 兩岸 基隆女確診病逝家中 醫掲台灣醫療1問題：痛心事恐再發生 18:382022/04/28 生活 萬華男疑闖紅燈被4車輾過 頭部重創四肢骨折身亡 07:372022/05/02 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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