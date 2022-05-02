疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心2日公布本土確診個案新增1萬7801例，其中，台中市本土個案新增839例，市長盧秀燕表示，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，據統計，1人確診平均匡列6人，若學校則會更多，台中市如果大量確診，居隔人數也將增加，市府做最壞打算、最好準備，希望大家一起努力防疫讓城市安全，台中市詳細疫情現況，盧秀燕將在下午3時防疫記者會向市民報告。

台中市昨日本土確診個案新增816例，今日新增本土確診則為839例，相較4月30日本土確診台中市新增756例，4月29日台中市586例，確診案例稍未出現明顯暴衝情況。

衛生局表示，台中市居家照護統計至1日，申請居家照護已進行2985人評估，其中2439人已收案居家照護、133人評估中、413人未符合收案條件。

盧秀燕也呼籲各學校、機關、公司，甚至是社區等共同工作或是生活圈，在單位內規畫「互助協力」機制，共同關懷確診者身體狀況、物資短缺、行動遭受限制等不便，非強制，而是希望發揮台灣人的人情味相互合作，形式可以很多元，相信大家齊心協力、彼此扶助，度過疫情艱困期。