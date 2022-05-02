台北市政府自2020年起提供1733萬元委託台北市立大學成立「高齡健康前瞻中心」，但議員王浩發現，已有類似組織，3個組織疊床架屋，且近兩年僅有約7000人次參與，比社區照顧關懷據點的成效還差。

王浩說，台北市立大學自2017年起設立「老化運動學院」，2019年起設立「聰明老化跨域創新中心」，三個組織疊床架屋，各憑本事賺外快。

王浩檢視高齡健康前瞻中心過去兩年執行的工作項目，僅是在建立一些課程模組，再推廣出去，模組卻仍未通過衛福部審查，只能在自己的中心內自己玩，毫無推廣功用可言。

王浩指出，兩年花費1700多萬，參與的老人約7000人次，且社區照顧關懷據點一年最多的預算僅需176萬元，提供2萬6719人次之服務，預算效用比起年花千萬的高齡健康前瞻中心來的更為顯著。

王浩也披露，高齡健康前瞻中心號稱是為了整合各方資源，統一辦理延緩老化及長者運動推廣，但在整體經費使用上卻是65.9％花在人事費用，其他還有場地租金、資料蒐集費、調查訪問費、管理費及雜支等，共占了經費的29％。這些經費佔了整體預算的95％，真正花在老人身上的錢，還有多少？

王浩說，計畫主持人每月會有一萬元之津貼，但去年的計畫主持人每月按時領取津貼，卻從未出席過當年度33場的專家學者會議，衛生局長黃世傑坦言，「不太好啦」。

王浩進一步檢視33場會議，發現有不少「遲到」、「早簽」的專家學者，有9場會議採用台北通簽到，卻有22人次的與會學者的簽到時間超過開會時間；更弔詭的是有人上午10點的會議，簽到時間卻是下午2點到3點之間，還有下午4點的會議，卻在上午10點到11點間就簽到。

王浩質疑，編列預算說要整合資源，實際上是否只是重複以一樣的名目蒐集經費及酬庸相關人士？市府政風單位有必要再加以詳查，是否涉及不法情事。黃世傑回應「要查清楚」。

衛生局健康管理科長林夢蕙回應，從2019年開始都在試辦，過程當中會看效果，推廣之後人數一定會再增加，去年應該要做推廣，後來因為疫情改為線上課程，人數也受到影響，但線上部分有上萬人次，計畫主持人的細節部分還要再做了解。