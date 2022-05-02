桃園市國小學童莫德納疫苗2日率先開打，國民黨市議員梁為超、徐玉樹、朱珍瑤指出，政府開放6至11歲兒童接種莫德納疫苗，卻把剛滿12歲學童排除在外，這些孩子不但被學校拒絕，醫療院所也愛莫能助，家長焦急萬分卻求助無門不知如何是好。

議員抨擊，衛生局以擔心年齡計算及劑量混淆出錯為理由，要求剛滿12歲的學童自行到醫療院所接種或預約新冠疫苗，只因為這一群孩子，錯過去年12歲施打疫苗，而今年6到11歲接種時，又才剛滿12歲，成為疫苗孤兒及邊緣人造成中間斷層，就現況來看，只要學校能確實做到年齡分流應該就可以施打，衛生局的鄉愿做法令人無法接受。

許多剛滿12歲學童的家長不滿表示，開放6到11歲兒童施打莫德納疫苗原本是好事，但是他們的孩子才剛滿12歲卻成為原罪，原因是6到11歲兒童只能打半劑，而已滿12歲則是要打全劑量，如此一來學校現在無法配合施打，校外醫院診所也不能接種，兩邊都無法施打成為中間斷層的受害者，變成被社會抛棄的疫苗孤兒及邊緣人。

衛生局指出，滿12歲學童部分已先接種BNT疫苗，而剛滿12歲要施打的學童人數並不多，而且 6至11歲學生施打莫德納疫苗劑量與滿12歲學生劑量不同，擔心出錯，為避免學校跟醫院因12歲學生年齡計算及劑量混淆而衍生更多問題，才建議學校接種以6至11歲為主，目前就先建議由學校開立補種單至原入校接種的院所接種即可，家長也可自由選擇衛生局合約院所自行預約施打疫苗。