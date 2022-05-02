台中市中山國中勇奪國光牌謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍。（教育局提供／謝瓊雲台中傳真）

中山國中將以學校名稱代表我國參加2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽。（教育局提供／謝瓊雲台中傳真）

中山國中將以學校名稱代表我國參加2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽。（教育局提供／謝瓊雲台中傳真）

謝國城盃全國青少棒錦標賽在台東開打，台中市立中山國中一路過關斬將，以4比2擊敗桃園市代表隊，勇奪冠軍寶座、取得國手代表權，將以校名代表我國參加2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒錦標賽，為台中也為台灣爭光。

台中市少棒代表隊是謝國城盃全國青少棒賽事中，奪冠資歷最輝煌的隊伍，過去總共包下8座冠軍，其中，傳統青少棒勁旅中山國中少棒隊，更在2014、2015年接連登頂，完成連霸並取得國手隊代表權。

近年桃園市少棒實力急起直追，過去幾年5度在謝國城盃奪冠；去年台中市代表權由西苑高中國中部取得、止步四強，今年中山國中不只重新拿下代表權，更睽違7年一舉奪回冠軍盃，讓全隊士氣大振，也讓全校師生都感到振奮。

中山國中晉級全國賽後，先後擊敗南投縣、台南市代表隊，可惜與桃園市競爭A組勝部冠軍中落敗，再度出戰南投縣隊，敗部復活取得4強門票，並一鼓作氣擊敗新北市隊晉級總冠軍戰，最終順利擊敗桃園市隊，拿下睽違已久的冠軍獎盃。

難能可貴的是，這次出賽隊員主要都是國一、國二小將，雖球場比賽經驗較為不足，卻都能在賽事中穩紮穩打，以平穩的守備彌補團隊身材上的不足。除了控球穩定的陳昶瑞、方紹齊組成投手陣容；打擊部分由巫宏威、邱宥得、羅邑章等人組成中心棒次，巫宏威不負眾望榮獲MVP最有價值球員，而投、打都繳出亮眼成績的顏鉑勛，也獲頒投手獎。

榮獲大會教練獎的總教練藍文權指出，為了不想給球員們太大壓力，事前沒給球員設定太高的目標，希望他們能放輕鬆、抱持平常心，發揮平日練習的成果，在每場賽事中學習、吸取經驗，最終拿到冠軍非常開心，期待後面的選拔賽繼續取得好成績。

校長翁麗鳳表示，感謝市府教育局補助20萬元，讓球隊無後顧之憂，全力備戰與參賽，也感謝學校後援團體的支持，讓球隊持續獲得佳績，「堅持到底、永不放棄」是學校一貫的中心思想，盼藉此吸引更多想打棒球的孩子到中山國中學習。

教育局長楊振昇表示，台中市長盧秀燕支持學校棒球運動推展，為落實棒球扎根培訓，教育局推動「運動城市強棒計畫」，培育基層棒球選手、全面推廣學校三級棒球隊發展，完善相關軟硬體建設，每年補助學校棒球隊培訓經費，讓球隊都能全心準備比賽，獲得佳績。