嘉義看守所驚爆毒品犯嫌確診 匡列多人採檢 14:432022/05/02 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義看守所傳出有犯嫌確診。（截圖自GOOGLE MAP) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義看守所今天傳出有確診案例，嘉義縣衛生局證實有1人確診，目前持續匡列多人採檢中，據了解，這名確診者因涉嫌毒品案件被警方逮捕，羈押中，檢方原欲借提出來問訊，因犯嫌確診而暫停提訊。 ★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！ 台中＋839本土個案 2439人居家照護 直播》增3人死亡！本土＋17801 雙北單日破萬確診 #確診 #嘉義看守所 #嘉縣 #匡列 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞透視》輕忽地方聲音 阿中參選最大絆腳石 04:102022/05/02 政治要聞 台中＋816 3名副市長2人確診 04:102022/05/02 地方新聞 沈建宏確診忽冷忽熱喉嚨痛 04:102022/05/02 娛樂新聞 嘉市＋60 水上分局淪重災區 每間辦公室都有人中鏢 13:012022/05/02 生活 台中市府會2場餐敘成染疫風暴 已累計15人染疫 10:292022/05/02 生活 PCR量能吃緊 陳時中坦言有黑數 04:102022/05/02 生活新聞 小S全家居家隔離平常心 04:102022/05/02 娛樂新聞 高屏619例創確診新高 台東新增75例 04:102022/05/02 地方新聞 江蕙推手陳子鴻確診 痊癒曝8經歷喊「不必太過驚慌」 10:272022/05/02 娛樂 台中市府會餐敘續燒！運動局長確診 一場餐會已12人染疫 10:122022/05/02 生活 嘉縣＋84 一半已打3劑疫苗 最小才1歲 14:152022/05/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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