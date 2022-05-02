台南一中全校預防性停課1天。(摘自台南一中官網)

疫情持續擴大延燒，台南今天新增390例，共13所國小傳出因學生確診，匡列接觸的學生班級數超過10班或達全校1／3以上，全校停課2天；另，校內1人確診而班級停課共36校66班，停課7天；台南一中、台南女中學生確診，全校預防性停課1天，瀛海中學2生確診，停課2天。

學生確診人數不斷增加，台南市今天傳出截至2日下午2點，已有13所國小全校停課2天，另外，班級停課者更多達36校66班，66班須停課7天。永康區則有不少家長昨晚接獲今天要停課消息，包括永康區崑山國小、三村國小都因有學生確診，且密切接觸者達全校10班以上，所以全校今明2天停課。

此外，台南女中、台南一中也傳出有學生確診，今天停課1天，展開校園全面清消。私立瀛海中學則分別有國中部、高中部各有1名學生昨天傳出確診，因確診學生上周有跑班也參加社團，且2名學生也搭乘校車，2生接觸者多達200多名，因此，校方宣布今明2天停課，2確診學生的班級停課7天，今天也已完成校園清消。