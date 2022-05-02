烏克蘭媒體《基輔郵報》引述烏軍消息人士稱，烏軍在一場對俄羅斯前線指揮部進行的精準砲擊中，炸傷了親臨前線視察的俄羅斯總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），另有20名高級軍官被炸死。右腿1/3處被炸傷的格拉西莫夫受傷後被立即送回莫斯科，傷勢未造成性命危險。烏軍為此戰果士氣大振，這是俄軍轉向烏東地區與烏軍決戰多日以來，烏軍獲得的最大戰果。

《基輔郵報》報導說，烏克蘭陸軍總參謀部（AGS）發表聲明稱，烏軍在4月30 日至 5 月 1 日夜間，對哈爾科夫地區伊久姆（Izyum）地區的俄羅斯軍事指揮中心進行了2次砲擊。

俄參謀長格拉西莫夫(中)右腿1/3處被炸傷，被立即送回莫斯科，傷勢未造成性命危險，但指揮所內有約20名琿高級軍官被炸死。（圖／推特@GlasnostGone）

聲明說，主要目標是俄軍前線指揮部，第2個目標是俄軍空降兵部隊總部。

烏克蘭媒體指出，格拉西莫夫於4月29日從莫斯科前往伊久姆附近的指揮所，親自指揮俄羅斯在該地區的一次重大攻勢，目的在奪取頓涅茨克（Donetsk）地區城鎮克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），以對東烏地區的烏克蘭部隊形成包圍。

烏軍在5月1 日的一場砲擊中，炸傷了俄軍指揮裡的俄羅斯總參謀長格拉西莫夫，以及約20名高級軍官。這是俄軍主力轉進東烏克蘭近一個月來最慘重的傷亡。（圖／推特@sentdefender）

在格拉西莫夫遭砲擊受傷消息傳出後，烏媒迅速轉發了此一消息，但烏克蘭軍方並未正式確認這一說法。

在俄羅斯的社交媒體網站上盛傳格拉西莫夫受傷消息，大多數消息都來自俄羅斯政治學家瓦列里．索洛維（Valery Solovei）的貼文，他說：「格拉西莫夫右脛骨上1/3處被彈片擊傷，但沒有骨折。碎片已被移除，沒有生命危險。」

烏克蘭媒體還報導稱，在這場砲擊中被炸死的高級軍官還包括俄羅斯陸軍電子戰部門負責人安德烈．西姆諾夫（Andrei Simnov）少將。

報導說，烏克蘭4月30日下午發布的一些砲擊的影片顯示，烏軍連續重砲轟擊，摧毀了俄羅斯指揮車輛、野戰天線和卡車的集中場地。

經常公開評論軍事進展的總統顧問奧列克西．阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在 4 月 30 日晚間接受採訪時說，砲兵「完全摧毀」了哈爾科夫地區扎巴夫內村附近的一個俄羅斯指揮中心，他認為西姆諾夫少將很可能已被炸死，但「還需要進一步確認」。

阿列斯托維奇估計，在這場砲擊中死傷的俄羅斯軍官和指揮中心工作人員人數在 100 至 300 人之間。如果西姆諾夫的死訊證實，這是俄烏戰爭以來第10位在戰鬥中陣亡的俄羅斯將軍。

阿列斯托維奇沒有評論有關俄軍總參謀長格拉西莫夫被炸傷的消息。