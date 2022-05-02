1名男網友先後在各社群網站發文，他因確診而被咖啡廳老闆辭退，理由則是因為，老闆認為他確診就無法完整學習工作的SOP，他雖向老闆抗議，怎料對方以散布不實指控對他提告。

老闆表示要針對原PO的不實指控提告。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO在爆料公社及社群網站《Dcard》發文，他在北市1間即將開幕的咖啡廳上班，昨（1日）晚間回家發後現身體不適，快篩結果為陽性，立即告知老闆他確診，不料老闆竟告訴他：「在家好好休息，明天開始不用來上班了，因為會影響到店內的開幕流程。」

原PO相當不解，開店的準備流程已完成近70%，他先前全程積極參與，雖確診，但他仍可在復原與隔離期間自行將沒參與到的30％補足，怎料老闆卻忽視他的意見，將一切事宜通通委託給沒有決定權的店長，還堅持要店長冒著染疫的風險，到他家樓下找拿店裡鑰匙。

原PO說，他事後收到新北市衛生局來訊，要求確診者主動提供接觸者的身分證、姓名、電話、出生年月日，才能進行疫調並匡，他認為老闆是接觸者，便向其提出要求，但老闆聞言卻揚言要針對他的不實指控提告，讓他相當費解。

貼文一出引起網友熱議：「跟勞工局申訴，收集備齊證明文件，哪一家公司要爆出來」、「1.惡意資遣 2.誣告 3.威脅 ，如果你要提告，至少這3項應該沒問題」、「好像有很多老闆是這種想法」、「公告延後開幕即可，或許虧了半個月營業額，但賺到好名聲，做生意是看長久的！」。