台灣近期新冠肺炎疫情相當嚴峻，本土確診病例突破萬人大關且屢創新高，就有鄉民在Ptt討論版指出，台灣能挺過前幾波疫情，靠的是人民的自律而非防疫政策的成功，他直言，就是因為「人民怕死所以自律，初期疫情才不至於失控」。

台灣自本波Omicron疫情大爆發後，再次面臨並未超前部署的窘境，衛福部長陳時中的防疫領導能力也遭諸多抨擊，有網友就在Ptt討論版以「所以當初還真的是靠人民自律吧？」為題，指出台灣在前幾波疫情不至於失控；甚至將Alpha病毒疫情清零，靠的就是人民的自律。

該鄉民指出，當初被捧上天的防疫成果，其實靠的還是人民怕死的心態，而所謂優秀的防疫政策，其實早就被人民在生活中實踐了，人民頂多是在疫情期間會更小心而已，因此他直言，「疫情能守的那麼好完全是自律的表現」。

該討論版一出後也引起其他鄉民們的熱議，有鄉民同意原Po觀點，指出「初期的確是自律，而現在防疫疲勞鬆懈，疫情就爆發了」、「本來就是，台灣人很愛戴口罩，尤其在火車和捷運上」、「戴口罩、保持距離、減少出門等需要自律的部分人民都做得很好」，也有鄉民批評政府「防疫本來就靠人民，至於政府的作用是協調統整醫療資源，但這兩年看下來我不知道該說什麼」、「政府還說過健康的人不用戴口罩」、「功勞都是政府的，有錯都只會怪人民跟病毒」。