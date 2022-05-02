疫情圖示。（羅浚濱／新竹傳真）

疫情圖示。（羅浚濱／新竹傳真）

新竹縣2日新增228例本土確診案例，有107位男性和121位女性，年齡分布在1歲到94歲，12歲以下39位、65歲以上6位，確診者集中在18到64歲青壯年，6成為無症狀者，輕症以喉嚨痛、咳嗽和發燒為主要表現。

新增228例本土個案分別分布在竹北市69例、竹東鎮32例、湖口鄉24例、新豐鄉62例、新埔鎮13例、關西鎮7例、芎林鄉9例、橫山鄉2例、寶山鄉2例、北埔鄉1例、峨眉鄉1例、尖石鄉4例、五峰鄉2例。

衛生局表示，個案皆安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離人數為545人，居家照護人數為760人。

衛生局持續協調醫院安排社區免費採檢，2日、3日及4日3天，每天下午6時至9時在竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外設置社區篩檢站，呼籲有確診者接觸史、密閉空間長時間工作者、關鍵基礎設施或產業工作人員因為需要長時間與不特定對象接觸的民眾，攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

另外，民眾也可透過自行購買使用居家快篩試劑，到新竹縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所，由掛號經醫師評估就診發放。

新竹縣配合中央時程，6到11歲兒童接種莫德納疫苗，2日開始提供服務，採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」2種模式，校園集中接種自5月6日開始將持續到6月10日，將完成縣內90家國小的校園接種。

如果家中有6到11歲學童，因為各種情況無法參加校園接種的家長，即日起可帶孩子，到竹縣合約院所預約接種。詳細合約院所名冊請至衛生局網站／防疫專區／COVID-19疫苗專區查詢。