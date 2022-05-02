警方查扣遭周男等人自導自演竊取的電腦設備等相關證物。（警方提供）

愚人節自導自演竊案，遭逮吃官司真的傻！新北市1名31周姓男子，平日提供廠房租借給友人作為虛擬貨幣的挖礦農場，但卻因利益龐大，竟心生貪念，選在4月1日愚人節當天，夥同3名共犯將電腦設備全數搬走，再報警謊報竊案，警方調查後發現一切都是周男自導自演，於昨（1）日將一干人等逮補到案，訊後依加重竊盜罪嫌移送，並遭檢方聲押。

據了解，周男因看準虛擬貨幣商機，將林口區八德路一處機房作為「挖礦農場」，提供水電、場地租借給14名友人，讓他們能夠24小時持續不斷挖礦，而自己則從中賺取租金。

豈料，因虛擬貨幣的龐大利益，使周男心生貪念，想要「整碗捧去」，利用現有設備自己挖礦來賺取利益，因此夥同26歲簡姓水電技師、24歲余姓搬家公司員工以及29歲盧姓保全，於今年4月1日愚人節當天，將廠房內總計千萬的電腦等相關設備搬走，事後再向警方報案，指稱遭竊。

因周男指稱遭竊總值上千萬，警方不敢大意，立即成立專案小組展開調查，沒想到最後竟發現，居然是周男自導自演，他與3名共犯先連夜夜運往宜蘭縣蘇澳鎮後，再移往嘉義縣與台北市，最後又運回新北市樹林區某處倉庫中。

警過1個月的調查、蒐證後，林口警方確認證據完備，昨（1）日持新北地院核發之拘票、搜索票，兵分多路前往林口、樹林、新莊等地，拘捕周姓主嫌等4人到案，並起獲挖礦機56台、顯示卡374張，價值初估1001萬7千元，周男見事跡敗露，坦承因心生貪念籌劃這起自導自演的竊案，訊後4人遭警方依重竊盜罪嫌移送新北地檢署，檢方複訊後，向新北地院聲請羈押。