輝瑞口服藥放寬使用限制 醫院急門診、診所都可開藥

本土個案人數大增，國內已整備37萬份輝瑞口服藥Paxlovid，目前僅使用600多人份，有醫師指出，用藥份數遠低於高風險族群人數，多半等到住院才能用藥，認為中央「管太緊」。中央流行疫情指揮中心表示，明天起會將藥物配給各縣市應變醫院，周三起會配到各縣市社區藥庫和核心藥局，無論是門診、急診醫師都有權限開立，居家照護者也可透過遠距開藥模式取得輝瑞口服藥。

指揮官陳時中昨表示，目前口服藥還剩很多，輝瑞Paxlovid到貨37萬人份，目前僅用了600多人份，默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）進貨5000份，目前僅用了200多人份。根據指揮中心訂定的用藥條件，包括65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、BMI值25以上、懷孕、其他影響免疫功能的疾病等，可依醫師評估用藥。

對於醫師認為使用條件太嚴格，陳時中說明，高風險族群大部分都會在醫院，集檢所使用也有很高的比例，藥物都有在配付，當然希望越多越好。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前輝瑞口服藥Paxlovid已使用669人份，明天會配到各縣市應變醫院，周三起會配到各縣市社區藥庫和核心藥局及200家專責醫院。

羅一鈞說明，接下來不只是病房，門診、急診醫師都有權限開立口服抗病毒藥物，居家照護團隊包括醫院或診所，也都可以透過居家照護遠距開藥模式，請藥師送藥到宅或請家人代領，將口服抗病毒藥物送到民眾手中，各式模式都會在本周推出。