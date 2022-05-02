雲林溪水岸風情清新再現，「雲林溪污水截流淨化工程」在環保署蔡副署長鴻德與雲林縣張縣長麗善等共同福證下完工啟用，開啟雲林溪水清河美斗六歷史新頁。

雲林溪早期以河岸景色綠意優美聞名，但隨都市發展後將雲林溪加蓋成停車場，雖暫掩臭味，但同時埋掉在地民眾的共同回憶，為重新喚起民眾對於雲林溪的記憶，促進河川再生，立法院劉建國委員多次邀集本署實地會勘並支持與爭取工程經費，雲林縣李進勇前縣長、張麗善縣長率縣府團隊的執行，讓本工程能夠今日完工啟用。

環保署在105年起補助雲林縣政府規劃設計計畫，並在107年「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」核定補助縣政府辦理本項整治工程，總金額達到10億8,542萬元，其中環保署補助8億9,004萬4,000元（82％），依據工程上下游性質及區位，污水截流淨化工程主要是收集大學路上游之生活污水，輸送至每日可處理1萬5,000立方米之礫間水質淨化場處理，處理後之乾淨水體將重新放流至雲林溪，並於雲林溪兩岸污水排出口設置截流井及箱涵，將晴天污水導引至下游端斗六水資中心進行處理，以確保雲林溪位於市中心之河段皆為清淨水質，避免水質惡臭問題。

為積極改善水環境，環保署近年來除補助雲林縣政府進行水污染源稽查管制、河川巡守、污染源總量管制等工作，並推動北港溪、雲林溪、虎尾排水及崙背排水北港溪等河川水質改善工程，未來仍會將持續協助雲林縣政府辦理河川整治與水質改善工作。

環保署副署長蔡鴻德表示，環保署會持續與地方政府合作，透過現地水質淨化處理，逐步改變都會區河川水質，成為水質改善、環境教育、休閒遊憩及生態保育之場域，開啟河川水環境清淨、安全、舒適的休憩新風貌。