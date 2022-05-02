勞動部2日公布最新無薪假統計，實施事業單位計2355家、人數1.48萬人，較上期增加407人。這期仍以支援服務業（旅行社）增加272人最多。勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次增幅最多的仍然是支援服務業，增加272人為旅行社接續實施。

值得注意的事，製造業整體人數減少，主要是前一期在金屬機電工業中有一家機械設備、汽車零組件製造業者實施約200人，這期已經停止實施。