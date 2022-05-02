無薪假人數略增 旅行社增加最多 14:532022/05/02 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部2日公布最新無薪假統計，實施事業單位計2355家、人數1.48萬人，較上期增加407人。這期仍以支援服務業（旅行社）增加272人最多。勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次增幅最多的仍然是支援服務業，增加272人為旅行社接續實施。 值得注意的事，製造業整體人數減少，主要是前一期在金屬機電工業中有一家機械設備、汽車零組件製造業者實施約200人，這期已經停止實施。 陸港觀盤－長期向好趨勢未變 惟需要耐心 彌補開唱延期徐若瑄揪麋先生聖皓獻新曲 #實施 #旅行社 #勞動部 #這期 #服務業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵工會：不排除端午再次合法休假 04:102022/05/02 政治要聞 三大因素衝擊 勞動基金首季虧568億 11:322022/05/02 財經 Block B有權戀情昔遭粉絲抗議 交往11年模特兒女友突認這件事 09:232022/05/02 娛樂 上海逾八成人口脫離封控區 社會面清零進入「關鍵攻堅期」 12:482022/05/02 兩岸 餐飲訂位腰斬 重創母親節檔期 04:102022/05/02 財經焦點 PC品牌廠NB新品連發 搶市 04:102022/05/02 產業．科技 陸網爆「林瑞陽想帶孩子回台灣避風頭」 再揭張庭下一步動作 10:052022/05/02 娛樂 新北提居隔轉型遭中央卡關 侯友宜：恐傷害醫療量能 12:162022/05/02 生活 歐盟碳關稅明年試跑 立委：農產單獨品項減碳認證和指標須提前作業 11:102022/05/02 生活 烏外長提議 讓中國成為烏國安全保證者之一 04:102022/05/02 產業財經 防疫擺爛緩降的幕後 04:102022/05/02 時論廣場 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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