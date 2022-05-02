壓力往往會讓人喘不過氣或者想放棄，要怎麼與壓力共存是一門大學問，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座抗壓能力強，懂得辛苦只是通往成功的必經過程，因此面對困難時會咬緊牙根不退縮。

▍天蠍座

正是因為經歷了太多，所以天蠍座的抗壓力非常強，他們從來不害怕困難與挫折，也經得起考驗和磨難，更了解每一次的失敗都只是暫時的，所以基本上沒什麼事情能夠嚇倒天蠍座，反而越到緊急狀態，就越能激發潛能，直到達到自己的目標。

▍摩羯座

摩羯座行事低調，也習慣隱藏自己的情緒，面對生活中的痛苦和折磨，摩羯座下意識會自行消化，無形中練就了強大的抗壓能力。摩羯座會將自己大部分的精力奉獻在工作中，即便遇到困難也絕不退縮，因為他們認為，只有握在手中的權力才能夠帶給他們更多的安全感。

▍獅子座

獅子座身上自帶強大氣場，這也使得他們認為自己是天生王者，並且十分享受萬眾矚目的感覺。同時他們深知，要想受人尊敬，還是需要擁有足夠的實力，所以獅子會不斷的挑戰自我，希望取得某一領域的頂尖地位。此外，獅子座認為自己背負著巨大的責任，因此會一直奉獻自己，無論處境有多麼窘迫，獅子座也會一肩扛起壓力，保持積極向上的狀態。