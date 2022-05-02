台中市府會餐敘傳播鏈持續擴大，24名參加4月26日餐敘的官員、議員，2日累計已有12人確診，使得今天的議會業務質詢全都由「副手」代打，議員段緯宇憂心有隱瞞情況、疫情恐已形成面的擴散；議員陳清龍則說，副手代打常無法具體回應議員提問，建議應超前部署。

台中市議會教育文化委員會4月26日舉辦府會餐敘，24名參加者中，包括市議員江肇國、王立任、李中及2名議會官員染疫，市府部分則有副市長令狐榮達、文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、新聞局長鄭照新、運動局長李昱叡及1名文化局與1名運動局官員染疫，總計確診者達12人。

而在4月28日交通地政委員會餐敘共有34人參加，目前包括副市長黃國榮、地政局長吳存金與觀旅局長韓育琪及地政局副局長朱上岸確診，累計已4人確診。因府、會接連傳出疫情擴散，今天議事堂內備詢官員全都是「代打」，許多議員也改為書面質詢。

對此情況，陳清龍坦言，有的局處是改由副局長到議會備詢、有的是專委代打，這些人中有許多對業務不了解，根本只能敷衍了事；目前判斷疫情已經擴散，建議市府及議會將議會質詢改為視訊方式舉辦，除解決業務不了解的問題，也避免在「重災區」讓疫情持續擴大。

段緯宇則說，議會質詢前的餐敘主要為連繫感情，氣氛通常很熱絡，大家都是稱兄道弟，目前3位副市長已經有2位確診，議員、官員都是連環爆，很擔心有人隱瞞疫情，或是因身體較好、還未發病，且出席的局長隔天又與副手接觸，已經形成面的擴散，4個局處可說已經崩潰。