「2022第六屆桃園盃全國三對三籃球賽」將於暑假登場，報名即將於3日開始啟動，P. League+桃園領航猿球星林耀宗、關達祐以及盧峻翔為此賽事的代言球星，一同號召全台籃球好手來桃園戰一場，挑戰全台規模最大、總獎金最高的三對三籃球賽，爭奪高達50萬新台幣的冠軍獎金。

今在桃園市副市長李憲明、桃園市政府體育局局長莊佳佳熱情邀請下，舉辦「2022第六屆桃園盃全國三對三籃球賽」宣傳記者會，代言球星關達祐、盧峻翔到場力挺支持。李副市長表示桃園市政府相當大力推動國民運動氛圍，新蓋許多天幕籃球場，希望民眾可以不受天氣限制的出門運動，因此每年都舉辦全國盃三對三籃球賽，就是為了提供給大家展現球技的舞台，鼓勵民眾踴躍報名，表現對籃球的熱愛，也希望大家都可以留下美好的回憶。

P. League+桃園領航猿從桃園出發，引發在地球迷熱烈討論，也興起挺桃園主場的風氣，桃園籃球迷眾多，這次透過三對三鬥牛讓更多籃球粉絲走出戶外。賽事代言球星關達祐很感謝桃園市政府對於籃球的支持，認為此賽事能夠開放外籍人士報名、免報名費、獎金又相當吸引人，是個CP值很高的比賽！盧峻翔也分享自己對於籃球三對三比賽的喜愛，認為更可以發揮個人能力，希望熱愛籃球的民眾可以共襄盛舉，爭奪最高獎金。

李副市長表示桃園盃三對三預、複賽將於7月30日、7月31日、8月6日在中壢區中正公園及桃園區三民運動公園熱血開戰，8月7日決賽將於中壢區文化公園天幕籃球場登場，這是桃園首座薄膜天幕籃球場，屬於半戶外空間，不怕颳風下雨，也非完全密閉空間。體育局在每個競賽場地聘請國家Ａ級裁判擔任臨場委員，率領專業裁判團，提供選手最公平、最優質的賽事服務。

本賽事依年紀及性別，總計分為11個組別，民眾自3日中午12時起，可前往賽事報名網站（https://bao-ming.com/2021taoyuan3on3）報名，更多訊息可搜尋「桃園盃全國三對三籃球賽」臉書粉絲專頁，活動免報名費及保證金，更有好康優惠可拿！參賽者只要完成報名，並前往競賽現場進行報到，就可獲得本屆賽事特別設計的雙面紀念球衣一件。

比賽期間將依照中央疫情指揮中心落實防疫計畫，提供實聯制、量體溫、消毒、人流管制、動線規劃等措施，讓參賽者及觀賽民眾能安心的揮灑汗水、大聲應援！