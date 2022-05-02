《搜狐網》運勢專欄分享，傳說中家裡只要出現有燕子在附近築巢、有蝙蝠飛進家裡、喜鵲唱歌等現象，預示著家中即將有喜事要發生、財源滾滾來，準備要發大財了！

一、燕子築巢

燕子象徵歡樂和財富。如果燕子在房子附近或屋簷下築巢，會給這個家庭帶來好運，說明最近家裡財運會有所好轉、有喜事將發生，是個好兆頭。只要保持平常心，善待他人，一定會在事業上有所突破，升職加薪，財富飆升。不僅在風水上，在生活中，燕子是人類的益鳥，主要以蚊、蠅等昆蟲為主食，1季就能吃掉25萬隻害蟲。

二、蝙蝠進入房子

蝙蝠是祝福的象徵，代表好運，如果蝙蝠飛進屋內，預示屋內將有大喜事發生，生意興隆，家庭成員健康和睦。在古代無論百姓還是朝廷，都追求「鴻運當頭」，古人特別喜歡形狀、聲音能表現出快樂、健康、吉祥等寓意的飛禽走獸、奇花異木。所以如果加中有蝙蝠飛進來，就說明這個家庭財運旺盛，財源滾滾，生意會越做越大。

三、喜鵲唱歌

喜鵲是幸福的象徵。傳說中每年農曆七月七日，會有許多隻喜鵲在銀河上架起橋樑，讓牛郎和織女得以相見。喜鵲是精神動物，如果喜鵲在家裡唱歌，意味著有好事發生，代表家裡有人可以在事業上獲得巨大成功，得到老闆的認可，被提拔成主管。當然也有可能是多年沒聯繫的親戚朋友來拜訪，貴人來了等等。