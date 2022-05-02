國內新冠肺炎疫情持續升溫，本土確診案例不斷創下新高，反萊豬醫師蘇偉碩與博士王文心依各國的防疫模式及疫苗追加劑的覆蓋率估算，台灣在此波疫情死亡人數恐達1萬人以上，因此提出「短三級」、「類醫院」、「免費篩」等3項防疫對策。

王文心分析，依據紐西蘭、南韓、台灣、香港的總人口數、確診人數、染疫率、總染疫死亡人數等數據推估，台灣在這波Omicron變異病毒的疫情下，死亡人數極有可能會超過1萬人，若僅按照人口比例推估，高雄市則會有1160位民眾死於疫情。

蘇偉碩認為，醫療量能是對抗疫情相當重要的關鍵，如果染疫的中重症人數短時間暴增太多，醫療體系也會因為塞車被拖垮，醫療不足或不及就會間接導致死亡人數上升，因此，他與王文心特別提出「短三級」、「類醫院」、「免費篩」等防疫策略，希望保護醫療量能，避免死亡人數攀升。

蘇偉碩指出，「短三級」是實施約7到10天的短期三級警戒措施，主要是限制餐廳內用人數，或甚至完全禁止餐廳內用，八大行業也暫停營業，用以阻斷用餐與短距離接觸時的傳播途徑，減緩確診數急速上升的程度，暫緩病毒無止盡的蔓延，而短期實施是為了顧及台灣經濟問題。

而「類醫院」是為了因應兒童和青少年染疫時住院需求大幅上升，且5歲以下兒童容易出現哮吼症狀，需密切關注與照護，因此，面對被診斷為輕症的兒少，應提供社區型的輕症照護「類醫院」，提供有醫護駐守的全日照護中心，讓染疫兒少的父母不必陷入送醫不及或就醫被拒的問題，也能保護醫療量能。

另外，王文心指出，目前全國採檢陽性率已高達9.63％，為了避免無症狀感染者在社區和家戶持續傳播病毒，政府應該提供民眾每人每周一劑免費快篩試劑，且由政府直接配送到宅，民眾不用再到藥局購買，若有額外需求的民眾再到藥局實名制購買。

另外，衛福部日前核准高端股東公司福又達生技專案輸入唾液快篩套組，遭質疑圖利高端，對此，蘇偉碩表示，政府早已成立防疫國家隊，相關醫療量能及人力應該都提前布署完畢，但現在卻呈現量能不足的問題，甚至豪不避嫌讓他們核准通過，這真的令人憤怒，政府的作為根本是在發國難財。