「台灣棋王」吳貴臨癌細胞擴散，且新藥來不及使用，因癌症過世，享年59歲。吳貴臨的太太高懿屏在臉書哀慟地寫下，「我的先生吳貴臨於2022年5月1日20:58安詳地去了另一個地方，你選在我生日的第二天，為我過完了生日離開了，謝謝你。」

球評石明謹今同樣在臉書發文表示，「臺灣棋壇國寶級人物，公認的台灣棋王，國際特級大師吳貴臨，於昨日不幸癌症離世，他是台灣唯一的象棋九段棋士，一屆世錦賽亞軍、三屆世錦賽季軍，雖然跟冠軍擦身而過，但他是過去三十年，在國際賽中少數能威脅到中國的棋士。」而吳貴臨卻英年早逝，非常遺憾。

吳貴臨老婆曾在24日臉書哀慟表示「救救我先生！吳貴臨」，她表示，吳貴臨2019年底因攝護腺癌第四期轉移到骨，今年初因癌細胞到脊椎壓迫到神經，在高榮動了8至11結胸椎手術，手術後下半身癱瘓。但是他很勇敢，我們一起積極面對，前段時間轉移到肝，前幾天入高雄長庚做了釔90治療，本以為一切順利，昨日又發生轉移到腦，引起腦出血，目前說話困難。」且提到有很好的藥LU177可以殺全身癌細胞，但卡在衛福部，嘆「病人如何能一直這樣等下去呢！」