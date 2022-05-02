紀卜心從網路發跡走紅，甜美外型一出道就備受關注，近年在節目《娛樂百分百》「狼人殺」單元、《綜藝玩很大》皆有出色表現，直接圈了一票粉絲，常透過社群媒體分享日常的她，曬出身穿泳裝露香肩躺在床上的美照，立刻引起網友熱議。

紀卜心在instagram有90萬粉絲追蹤，人氣比許多A咖藝人還要旺，日前曬出躺在床上的唯美照，只見她頭戴草帽，身穿米白色的連身泳裝，斜肩設計露出左側香肩，接著露出一雙纖細鉛筆腿，搭配外頭湛藍的海景，畫面可說是美不勝收，她也不忘發文感謝好友找到這麼美的民宿， 一進房就能看到蔚藍海景，由於此趟旅程玩得太愉快，讓玩不過癮的她表示：「小旅行太短暫，好想再多待幾天」。

她這一系列充滿日系風格的美照，短短時間就吸引3萬多人按讚，網友紛紛大讚：「要不要這麽好看啊」、「女神怎麼可以美成這樣」、「天生自然美太幸福了，攝影師超厲害」、「背景超級美，你更美，還有這個身材怎麼這樣辣」、「我覺得妳美的不像話」、「真的是美到不行了」。

紀卜心在無名小站年代人氣頗高，雖然只有151cm身高，但勻稱身材比例成為早期網拍及流行雜誌愛用的模特兒，因此有「中學生女神」的封號，如今常在各大節目或社群分享時尚、美妝等流行資訊，由於活潑風格直接圈了一票粉絲。