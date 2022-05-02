雙北確診人數每天遙遙領先各縣市，醫療負載大增，雙北首長不斷向中央喊話，希望盡快上路「快篩陽性視為確診」，外界也建議，可讓陽性率高的地方先做起，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，採檢壓力大是因為大家都集中到急診室，快篩陽反而會增加一成病患，無助緩解醫院壓力，不過，減少匡列強度，可以隨著疫苗覆蓋率提高來考慮，慢慢朝向如歐美快篩陽性後，在家休息五天即可返回工作崗位邁進。

新北市長侯友宜表示，4月26日即送文到指揮中心，希望讓「快篩陽性視為確診」計畫上路，但至今沒有下文，陳時中回應說，中央在第一天做3+4的時候，新北來文說要0+7，他則提醒，貿然在第三劑疫苗還沒很高時， 0+7，病人可能一下子就驟增，對於疫情控制不見得比較好，最著要還是要看疫苗涵蓋率，開放過程中不至於太冒進，太快的太多的確診。

但是對於雙北確診病例全台最多，醫療負載大增，陳時中表示，目前不是「快篩陽性即確診」時機，希望COVID-19不再是第5類法定傳染病、取消強制管制措施後，才會走向這條路。今天記者會上，有媒體提問，若無法立即將COVID-19降為像流感一樣的第四類傳染病，是否考慮針對高陽性率地區採取中間值的模式，如4.5類，但對於陽性率高的縣市而言可紓解採檢壓力？

陳時中表示，採檢壓力是大，是因大家集中到急診室，用快篩陽性，就當作確診，每個地方都會增加一成病人，對於病人緩解沒有幫助，他指出，並非採檢後病人就會變少，或許採檢PCR數量會降低，但住院、需要醫療的數目會增加，匡列的人也會增加，這時候馬上用快篩當作PCR不見得合時宜。

不過，陳時中認為，「若減少匡列強度，這倒是可以考慮」，他指出，可隨著疫苗施打越來越多後，來考慮匡列強度與天數可以往下降，但還要看這兩天疫苗施打的情況。

陳時中重申，現在政策不是朝向清零，而需把自己健康管理好，未來會漸漸走向歐美的方向。歐美都希望居家隔離可以取消，也希望確診者只要休息一段時間就可以返回工作崗位

何時可以走向零居家隔離？陳時中回應，「這是有可能的」，他說， 美國都是民眾自己快篩，想做PCR就去醫院，不想就在家中休息五天，五天後就可以出門，台灣也慢慢往這條路走，只要把自己衛生習慣顧好 若想要確定 就做完快篩再去PCR。