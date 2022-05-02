全國疫情升溫，許多在學學生也確診，使得學校教師忙得焦頭爛額，台中市議員陳文政質詢指出，老師光做防疫、工作量就相當大，還要負責教學等事宜，建議應簡化校園防疫相關作業；教育局副局長葉俊傑說，目前市府已經全面投入防疫工作，將請學校與衛生單位合作，讓疫情通報更順暢。

陳文政表示，台北、新北疫情嚴峻，近來都已陸續傳出學校教職員為了做疫調、發快篩及居格通知等相關防疫工作，忙到焦頭爛額，這樣的情況恐影響學生受教權，而「今日雙北明日台中」，台中市應及早因應。

陳文政說，目前中央已要求確診者自行填寫疫調系統，建議學校也採取相同的方式，儘量簡化疫調、造冊及配發防疫物資等作業，讓教師專心於教學；此外，因應疫情變化，教師們也必須準備「實體」與「線上」兩種方式的授課內容，若還必須處理其他行政工作，恐排擠教學品質。

葉俊傑指出，目前台中市各級學校是採取實體、線上雙軌教學的模式，學校運行以實體為主，但也開放國三、高三學生申請在家溫書，且不會影響出勤成績，學生可以自由選擇；另也會請學校配合衛生單位作業，儘量簡化疫情通報等流程。