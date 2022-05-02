全國2日本土確診新增1萬7801例，台中市本土個案新增839例，市長盧秀燕今日在防疫記者會表示，與全國確診案例一樣維持平盤，但也可能是五一連假，民眾出遊篩檢速度變慢，要密切觀察連假結束後的疫情變化，為再推進台中市第三劑疫苗施打率，市府規畫於7日及14日在全市開設莫德納快打站。

盧秀燕今日透過視訊方式主持防疫記者會時指出，依衛生局最新統計，截至今日上午，台中市接種新冠疫苗第一劑達249萬7902人，涵蓋率89.01％；接種第二劑達236萬1285人，涵蓋率84.14％；接種第三劑達176萬4046人，涵蓋率62.86％，這三個疫苗劑別的涵蓋率，台中市都是優於全國。

為再推進台中市第三劑疫苗施打率，市府規畫於本周六（5月7日）及下周六（5月14日），在全市開設莫德納快打站，5月7日將開設47站，施打對象是25歲以上未施打第三劑的市民，為方便分流與通知，這波疫苗注射通知單針對25至29歲民眾，通知單收取對象約3萬3千多人。

盧秀燕說，30歲以上還未打第三劑的市民，也能到快打站施打疫苗，由於台中市30歲以上市民，市府先前已發送疫苗注射通知單，因此30歲以上「補打」的民眾，不用帶通知單，只要帶身分證與小黃卡，依戶籍里的施打時間，到指定快打站打疫苗即可。

14日施打對象再放寬至18歲以上未施打第三劑的市民，呼籲未施打第三劑的市民，踴躍前往施打。