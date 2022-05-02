日本最新數據顯示，4月製造業活動成長比前一個月放緩，因供應鏈中斷和中國嚴格的防疫封城措施影響日本外銷需求。

日本2日（周一）公布au Jibun Bank 4月份製造業採購經理人指數（PMI）經季調後終值報53.5，與初值53.4相當，但低於3月的54.1。該指數以50為榮枯分界點。

分析師表示，最新PMI數據展現日本製造業在進入第二季一開始持續擴張，但成長速度比3月減緩，因企業注意到新訂單的增長略微疲軟，但產能提升大致維持不變。