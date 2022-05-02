香港女星葉童在電視劇《新白娘子傳奇》女扮男裝飾演許仙，和趙雅芝飾演的白素貞成為經典，葉童還被封為「最美許仙」，創下演藝事業巔峰，儘管葉童近年淡出演藝圈，鮮少推出作品，親民的她仍積極更新社群平台，葉童近日就曬出玩吉他短片，她頂著一頭白髮、大方露出臉上皺紋，59歲的葉童正能量面對自己老去，獲得網一片狂讚。

葉童日前在抖音分享一段彈吉他短片，身穿簡單白T的葉童，大方頂著一頭白髮入鏡，雖然葉童的臉上有明顯的皺紋，不過她仍沉醉地在彈吉他，活到老學到老的葉童，每彈一個音就露出得意表情，不過外界都把焦點放在葉童的外貌上，有網友感嘆歲月真的過得太快，葉童則認同說：「一眨眼」，有人大讚：「感覺跟葉蒨文一樣，正視老態，心態淡然」，還釣出葉童回應：「必須的」，至於有人認為葉童依舊很仙，她則謙虛表示，自己正在努力中。

葉童大方頂白髮入鏡。（圖／取材自葉童抖音）

葉童早期來台灣宣傳，有著黑髮光滑肌。（圖/中時資料照）

不少人都對葉童的白髮感興趣，有人留言直呼：「頭髮好有個性」、「髮型太酷了」，葉童則直呼是：「亂」，不過留言區幾乎都是好評，網友紛紛誇獎：「優雅的老去，不加任何掩飾！依然很美」、「滿頭白髮也好酷啊」、「雖然頭髮白了，但是狀態還是很年輕」、「好心疼我的女神老了 但也是優雅的老去」。

其實，葉童過去就曾因染一頭金髮加上穿短裙的時髦打扮，而遭外界批評是「不正經」，葉童甚至還被指太瘦了、不好看，對此，葉童則認為，自己依舊有一顆年輕、愛美的心，不該因為她的年紀而遭批評，她雖感到無奈，但仍高EQ回應：「年齡不是問題」。