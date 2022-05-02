美國出現Omicron亞變種BA.2.12.1。

新冠變異株Omicron不斷出現BA.2等亞變種，專家指出，這代表病毒突變並沒有在趨緩，警告未來病毒將會更具傳染力，最令科學家擔心的狀況是，出現會大幅度削弱疫苗預防重症能力的病毒。

新冠病毒不斷突變，從原始病毒株SARS-CoV-2陸續突變出Alpha、Beta、Delta，到如今席捲全球的Omicron，Omicron後又再衍生出BA.2、BA.4、BA.5等亞變種。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，2年半來新冠病毒持續進化、改變結構，使人類社會難以完全控制住疫情，目前也沒有跡象顯示病毒進化的速度會趨緩，病毒學家們指出，病毒還有許多空間能繼續變異，意思是，傳染力已經非常強的病毒還有可能變得更具傳染力。

美國杜蘭大學（Tulane University）病毒學家蓋瑞（Robert F. Garry）表示，「病毒可能還有我們沒見過的詭計」，「我們知道可能不會像麻疹那樣傳染力這麼高，但肯定在慢慢上升。」

Omicron家族近期出現了新成員「BA.2.12.1」，這隻亞變種目前正在美國東北地區快速傳播，有研究顯示，它的傳染力比主宰美國疫情的BA.2高出25%。連白宮新冠協調官員吉哈（Ashish Jha）上周都表示，「將難以確保美國沒人感染新冠肺炎。」

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）近期確診新冠肺炎，值得注意的是，她才剛打完第4劑疫苗，她的例子再度凸顯了疫苗無法完全避免民眾染疫，不過研究顯示，疫苗能有效降低重症風險。

報導指出，現有新冠疫苗都是針對2019年底在武漢發現的原型病毒株進行設計，主要是模仿原型株的棘狀蛋白（Spike protein）來誘發疫苗反應，不過研究發現，後續的變異株能夠逃脫許多疫苗誘發的中和抗體。

西雅圖賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）計算生物學家布倫（Jesse Bloom）表示，病毒進化的速度相當快，讓他思考可能要更積極地考慮更新疫苗。

目前已知新冠變異株一代比一代更具傳染力，例如BA.2比Omicron更具傳染力，Omicron比Delta強，Delta比Alpha強，Alpha又比原型病毒株強。報導指出，大多數的突變都對病毒本身不利，但當其中一次變異有利時，物競天擇的過程就會有利於它。

《華郵》指出，病毒能在突變的過程中改善適應性，例如變得更容易感染宿主，包括改善病毒結合細胞受體的能力，或者讓病毒能夠大量複製。

南非出現Omicron亞變種BA.4、BA.5，可能進入第5波疫情。

Omicron亞變種仍不斷出現，近期南非科學家發現當地出現BA.4、BA.5，病例攀升，最新研究發現，新亞變種能夠脫逃先前感染過原型株患者體內的中和抗體，研究因此總結，BA.4、BA.5可能造成新一波感染浪潮。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）擔心，病毒進化的速度比原先預估的更快速、更廣泛，不過蓋瑞指出，儘管不斷變異，病毒的外觀並沒有戲劇性改變，就算是突變最多的變異株，外觀和武漢原型株也沒有差異太大。

即便如此，專家們仍認定：未來變異株的致病能力將會更高。

不過報導也指出，不只會突變，病毒還會「重組」，也就是當2個變異株同時感染同一個宿主，變異株的基因相互纏繞，這個重組的過程就是近期Omicron變異株XE出現的原因，XE可能是Omicron及BA.2結合的產物。

《華郵》指出，專家們最擔心的情況是，出現能大幅度削弱疫苗預防重症能力的病毒，幸好這種情況還沒有發生。