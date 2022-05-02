桃園市2日新冠肺炎本土個案2577人，市府衛生局長王文彥指出，其中18歲以下佔21.29％略高，顯見學生交互感染還是比較嚴重，而65歲以上者佔比4.32比較低則是好現象，他也說，目前桃園有6處篩檢站，要再加1站專責給快篩陽性民眾使用，而另外6站也會設置快篩陽性綠色通道減少排隊時間，將維持6加1站供民眾篩檢。

王文彥表示，目前採檢站人潮從1天1萬多人下降到6000人，呼籲還是以居家篩檢為原則，快篩陽性再到篩檢站，加開1站設立在巨蛋旁三民路一段一號，此篩檢站必須拿快篩陽性證明，攜帶健保卡到此專責站，當然其他6站也可以去，也會有快篩陽性綠色通道，重點是民眾一定要留下手機號碼，小朋友則留監護人電話，若不幸確診會有確診個案自主回報系統，請民眾確實填寫電話並做到確實自主通報。

他也提到，今天國小開始施打莫德納疫苗，共有181位學童施打，施打率31.12％，大坑國小有66人、中壢芭里國小有65人、蘆竹國小則有50人。而家長反映有剛滿12歲及剛滿6歲者不符合資格，王文彥則說，既然已經入校施打，如果有剛滿12歲者，建議學校可讓這群人的施打時間做分流，因為劑量不同怕弄錯，所以順序要擬訂好避免錯誤，而幼兒園剛滿6歲者無法進入學校施打，則會開放滿6歲者可至醫療院所施打疫苗。

至於桃園市目前有多家長照機構爆發群聚感染，王文彥說，因為疫調多點爆發，感染源並不會仔細調查，但是長照機構，有頻繁活動者應該都是照顧者及特殊情形之下的探視者，如果有確診就是分倉分流就地隔離，事前預防的防疫措施基本規畫要會再加強監督。