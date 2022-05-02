全台快篩試劑28日開賣後首度遇到周末，上路至今5天，仍有不少民眾買不到。新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，市民除了反映電子居隔單、快篩劑無法第一時間拿到外，反映最大的就是買不到快篩劑，新北市有892家藥局，若轄內有200萬人要買，平均近一個月才買得到，呼籲中央，選擇重中之重地方調整或全部提高快篩試劑量能。

侯友宜說，新北市是地方執行單位，通報都要經過中央接觸者健康追蹤管理Trace系統，但Trace系統常有當機等狀況，新北僅能用人工作業方式因應，電子居隔單、快篩劑發放才會有延遲狀況，地方除了會積極增加人力，快速發送給大家，解決問題，但也建議中央趕快改善。

除了上述問題，民眾反映最大的就是買不到快篩試劑。侯友宜說，民眾常打電話反映，等了40分鐘仍買不到快篩劑，中央配給不穩定，導致藥局販售時間不固定，民眾抱怨連連。另外，新北市400萬戶籍人口，假設200萬人要購買，平均一個月才能買到一次，若有人重複領取，民眾還要到其他地方才有機會買到。

侯友宜呼籲，中央應該要考慮每個地方的疫情狀況，選擇重中之重的縣市進行調整，或是全部提高快篩試劑量能，避免民眾到處奔波排隊，如今全台販賣快篩劑已上路第5天，民眾買不到就是買不到，希望中央增加快篩試劑量能，讓供貨更穩定。