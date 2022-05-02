警方4月13日逮捕蔡男等17人，檢方訊後聲押蔡男等6人獲准。（南打提供／袁庭堯高雄傳真）

刑事局南部打擊犯罪中心破獲蔡姓男子坐擁名車、住豪宅，利用博弈平台坑殺賭客。警方4月13日逮捕蔡男，發現他把機房分散藏放於出租公寓內，詐騙上千名賭客，所得用來支付平日奢華生活所需，出入賭資約5億元，有10餘賭客遭該集團詐欺不出金。警方共逮17人，檢方訊後聲押蔡男等6人獲准。

南打偵八大隊透過大數據分析，發現博奕詐欺集團在網路上以「入、出金快速」、「高賠率高報酬」等話術吸引被害人參與「QQ9」、「LUCKY」等博奕平台賭博。

警方查出，蔡男住台中市七期豪宅，坐擁名車，成立博弈平台1年多來，每日有上千萬賭資進出，全都是蔡男在幕後操控。

蔡男生活豪奢，經常帶著太太出遊、入住五星級飯店、逛精品店。警方表示，如果台灣賭客中獎大額彩金，蔡男就會藉故不出金，謀取暴利。今年1至4月間發動3波搜索、拘提，查獲蔡男、幹部及機房手共17人，查扣電腦、手機、存摺61本等相關證物，警方也在他台中豪宅起出藏放在臥室房間抽屜內的大筆現鈔共計192萬餘元，檢方訊後聲押蔡嫌等6人獲准。