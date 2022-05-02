立法院外交及國防委員會今（2日）邀請僑委會委員長童振源報告業務概況並備質詢，朝野立委多關注於華視得標的僑委會1200萬標案。僑委會則透過書面報告指出，至今年3月底，已協輔歐美地區45所僑校設立「台灣華語文學習中心」，計畫開辦90班次華語課程，學生達1350人次。

僑委會報告指出，台灣與美國於2020年12月共同啟動「台美教育倡議」，並簽訂「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，加強雙方語言合作，推展台灣特色的華語文教育，與外交部、教育部等部會正積極合作推動相關計畫。

且隨著全球孔子學院相繼退場，為善用此一擴大海外正體華語文市場契機，並結合台灣智能教育產業力量合作輸出我優質華語文教；截至2022年3月底，已協輔歐美地區45所僑校設立「台灣華語文學習中心」，計畫開辦90班次華語課程，學生達1350人次，另補助台灣華語文學習中心辦理90場次招生推廣活動，預期4500人次參加。

僑委會表示，為鼓勵各台灣華語文學習中心爭取當地媒體報導曝光，本年將透過強化宣傳，以及邀請主流人士實際體驗與推薦，擴大政策執行效益，增加歐美主流人士對台灣文化之體驗與認識，藉以推廣具台灣特色之華語文教學，形塑台灣華語文學習中心的品牌與形象。