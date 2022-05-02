中央疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，即日起快篩陽性才能作PCR，新北市長侯友宜表示，對於快篩陽性才做PCR，新北市昨已說得很清楚，樂見中央做此規定，跟著新北市朝同一方向走，另希望市民都能買得到快篩劑，認為對的政策希望中央不要只跟著走，大家一起共同面對解決問題，重申化被動為主動的居隔轉型勢在必行，相信地方更能保有醫療量能，可以照顧更多的市民朋友。

對於台北市長柯文哲抱怨兒童施打莫德納疫苗的同意書發下去後，中央突又宣布兒童BNT月中將抵台，搞得基層人仰馬翻，新北市長侯友宜表示，台北市這些問題，全國都一樣有，因為BNT來了，也有很多家長期待BNT，尊重家長選擇。

媒體並提問，台北市今全面啟動分艙分流遠距辦公、遠距會議；侯友宜表示，2星期前內部就召開會議，因各局處辦公地點環境狀況不同，已分流授權各局處防疫長做好適時調整。

另有家住新北的民眾到醫院採檢PCR陽性確診，但因戶籍地在台北，導致他迄今都未收到關懷電話，衛生局長陳潤秋說，目前中央在民眾PCR陽性時，首先在健保快易通上面看到，為了迅速快速勾稽健保資料，但資料常是民眾的舊手機、住址，造成通報困擾，已跟中央反映，因應現在大量確診個案，希望系統盡快優化。

陳潤秋表示，新北居家關懷中心解決過非常多類似這樣的問題，也在衛生局官網公布轄內有可提供遠距醫療的967家醫療院所，民眾如在中間不舒服想看病，仍不能出門但可以用遠距醫療，可以在官網登錄遠距醫療接受遠距看診。