好萊塢男星強尼戴普與前妻安柏赫德，互告誹謗官司持續開庭，發言內容頗獲關注，不久前強尼戴普還因私密處遭公審，引發法庭一陣爆笑，在這之後強尼戴普明顯聲勢上漲，至於安柏赫德被留下越來越壞的印象，最終被冠上蛇蠍女的稱號，還被連署要求撤換《水行俠》角色，安柏於是決定更換公關團隊。

綜合多家外媒報導，安柏赫德與公關公司Precision Strategies合作多年，近來論壇等社交平台，卻出現對她諸多不利的文章，就連媒體版面上也都是負面文章，形象大受影響，為此對公關公司感到非常不滿，4月28日就決定要終結合作關係，改聘另一家Shane Communications公關公司，協助她處理好本次危機事件。

然而，這家Shane Communications公關公司CEO大衛尚恩，過去曾出任強尼戴普的財務公司，卻在2017年被強尼戴普控告公司，還被求償千萬元，對方則反控資金有問題是強尼戴普揮霍在先，甚至表示強尼戴普月花200萬美元（約新台幣5900萬），雙方因此關係交惡。因此安柏赫德找上強尼戴普的舊敵，帶有濃厚較勁意味。

根據了解，安柏赫德這次出演《水行俠》，將扮演女主角「梅拉」，戲份相當吃重。然而卻被爆料出，在新片中的戲份僅不到10分鐘，儘管可能純粹出於技術考量，但網路上隨著法庭畫面不斷曝光，內容還都不利於安柏赫德，紛紛要求華納兄撤換她的角色，恐怕危及她的女主角地位。