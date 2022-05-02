國內新冠肺炎疫情升溫，高雄2日新增636例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情升溫，高雄2日新增636例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情升溫，高雄2日新增636例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽83例，外縣市旅遊史56例，特定娛樂場所13例，密切接觸者470例，疫調中14例，高市府衛生局也公布相關確診足跡，另外，兒童疫苗施打首日，高雄偏鄉4所學校優先接種，施打率約4成7。

高市府衛生局表示，高雄新增636例本土確診個案，風險最高的仍是外縣市旅遊史確診個案，外縣市旅遊史的確診個案分別來自台北17例、新北3例、桃園4例、新竹2例、台中4例、嘉義3例、澎湖1例、台南6例、屏東13例、花蓮1例、南投2例，外縣市旅遊史確診個案包含屏東營區教召群聚感染案，大部分都是4月28至29日接觸確診者。

高市府衛生局指出，隔離期間陰轉陽83例並無社區傳染風險，而確診者的密切接住者染疫470例，仍然占最多數，其中同住親友219例、餐飲娛樂81例、職場環境135例、高風險場域35例，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增13例確診個案，另有14例警詢疫調中。

高市府教育局指出，兒童疫苗接種首日，高雄4所偏鄉學校優先施打，4所學校學生人數共150人，共有70位兒童願意接種疫苗，校園施打率約4成7，除了有少部分學生比較緊張外，其他學生疫苗接種過程都相當順利，在替學生施打疫苗時，校方也都特別安排播放有趣的衛教影片供學生觀賞，休息期間也辦理有獎徵答活動，緩解學生緊張心情。

高市府衛生局公布相關確診足跡，包含H男模會館、總裁CEO鋼琴會館、高雄麗緻會館、王牌精品會館、凱薩帝苑、羅馬帝國商務酒店、越明珠養生館、維多利亞時尚會館、迷路酒吧、豬頭酒吧、明星釣蝦場、肉豆公市場、三合市場等等均被列為重點足跡。