縣長楊文科因縣長公館駐衛警確診，3＋4居隔自主健康管理到2日，向縣議會請假1天不克出席總質詢，以視訊方式召開防疫會議，指示相關局處優先處理攸關民眾防疫相關事宜，尤其是學生快篩和6到11歲兒童疫苗開打都要做好規畫。

新竹縣很多學校有學生確診，必須暫停實體授課，家長都要自購快篩劑為孩子檢測，目前全縣有92家健保藥局販售中央配售的快篩劑，限定1人1盒5劑，每家只獲配78盒，民眾要按身分證尾數排隊購買，很快就被搶購一空，一直反應買不到快篩劑的問題。

教育局長楊郡慈表示，中央有指示學生所需快篩劑，將由中央提供，2日將配給新竹縣1萬多劑，確診學生居隔後由衛生局做快篩，密切接觸者則由該局責任，作業流程、發放細節將在討論確定後公布。

楊郡慈並說，新竹縣6到11歲兒童接種疫苗，將在6日上路，限定打莫德納半劑，可採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」，目前正由各學校向家長調查接種意願，會視學校前置作業規畫情形，安排接種時間，但中央還未公布獲配多少疫苗的數量。

楊文科詢問現行防疫關懷包發放進度，民政處長賴江海指疫情升溫後，居家隔離民眾人數大幅增加，現行3＋4的隔離措施已減少在家隔離時間，請示是否居家隔離者於3＋4期間改發防疫包，內容物有消毒用品、口罩及快篩試劑等。

而居家檢疫者仍維持10天、確診者及居家照護的確診者，則維持發放具有民生物資的防疫關懷包，楊文科指示相關方案再開會討論具體作法。