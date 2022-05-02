2022巴西南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（巴西聽奧）於台北時間2日上午6點正式開幕，中華代表隊共39位選手代表，並由上屆聽奧網球女單、女雙勇奪2面金牌的林家文擔任進場掌旗官。

夏季達福林匹克運動會（俗稱聽奧）為每4年舉辦1次的聽障運動最大型國際綜合性運動賽會，第1屆賽事於1924年舉辦，中華隊於1993年第17屆保加利亞聽奧首度參賽，台灣曾於2009年成聽奧主辦地，也讓民眾對身心障礙者運動權有進一步認識。

本屆巴西聽奧台北時間5月2日到16日舉辦，中華隊共有39名選手參賽，競賽項目包括田徑、羽球、桌球、網球、男子籃球、空手道、跆拳道及射擊等，知名好手有兩度刷新世界聽障女子標槍紀錄的許安誼、近年屢破世界聽障女子100公尺跨欄紀錄的年輕好手許樂、現任世界聽障羽球球后沈彥汝及上屆賽會雙金網球球后林家文。

3日起中華代表隊由羽球鄭成鼎、陳忠羿、劉浩恩、沈彥汝、范榮玉、江巧羽、林頤，及空手道高文富、戴文祺、黃俊翰、陳柏駿等選手打頭陣出賽，體育署勉勵選手爭取佳績，期待突破上屆4金5銀8銅的佳績。

2022巴西聽奧開幕典禮中華隊由網球選手林家文擔任掌旗官。（體育署提供）