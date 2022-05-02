苗栗今天新增81例確診。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

確診者分布鄉鎮市。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天2日新增新冠肺炎本土確診81人，縣府衛生局指出，共桌飲食為感染主要原因之一，呼籲民眾減少餐敘共食。

衛生局表示，今天確診者中男性48位、女性33位，年齡分布1歲以下到81歲，12歲以下9人、13到64歲65人、65歲以上7人，多數為青壯年，分布在16個鄉鎮市。

昨1日大千、重光、通霄光田、李綜合及竹南大厝里篩檢站共採檢472人，有36人陽性，其他陰性，陽性率達7.6％。

因應疫情升溫，民眾篩檢需求大增，持續開設採檢站，時間5月2日苑裡李綜合及大千綜合醫院急診室，時間為下午4點至晚上8點。

5月2日重光醫院停車場、竹南鎮大厝里活動中心，時間為上午8點至中午12點、下午1點至晚上5點，呼籲居家快篩陽性民眾或有染疫疑慮的民眾前往PCR篩檢。

昨天縣府水利處3名員工確診案，經疫調該處共67人，3名確診員工已安排居家照護，匡列密切接觸者17名（含同住家人）皆列為居家隔離，全處63名員工採檢PCR報告皆為陰性，另1名員工返外縣市的家居隔中，經自行快篩為陰性，水利處全處已清消完成，各項事務業務，正常運作不受影響，請鄉親安心放心。

縣長徐耀昌表示，現在已經是和病毒賽跑的階段，在擴散風險下，各行各業各社區都有感染的可能，加上新冠肺炎將近一半是無症狀或是輕症，如果無症狀者，也不見得去做PCR或買快篩篩檢，導致出現確診者黑數的可能，民眾務必做好自我保護防疫措施。

另外，病毒侵襲不分對象，在衛生單位疫情調查中，除了家庭成員之間、職場外，最大感染比率為餐敘共食，請鄉親「為愛防疫」，為自己更為家人減少應酬，即使無法避免也請遵守禁止逐桌敬酒、敬茶。