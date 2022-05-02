今天（2日）在礁溪跑馬古道公園舉辦振興活動第二波抽獎。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

去年新冠肺炎疫情重創觀光產業，中央推振興五倍券等紓困方案，宜蘭縣政府加碼推出「五告誠意，FUN心遊蘭陽」滿額抽活動，今（2日）抽出第二波得獎者，43個大獎近7成都是宜蘭縣民，可見宜蘭縣長林姿妙好手氣疼惜宜蘭人；其中，抱走最大獎百萬名車的陳先生，剛睡醒接到電話還笑說「在做夢嗎」。

縣府推「五告誠意，FUN心遊蘭陽」振興活動，首波公開抽獎在3月7日冬山河生態綠舟，由宜蘭縣長林姿妙在律師、縣府政風人員及知名藝人林美秀等人的見證下，抽出第一階段賓士豪華轎車得主及42名幸運兒。

今天（2日）在礁溪跑馬古道公園舉辦第二波抽獎，連同上次沒有中獎的發票，總計11.7萬筆發票登錄，林姿妙在律師見證下抽出43位幸運得主，獎項包括賓士豪華轎車、Gogoro電動機車、日立AI洗脫烘衣機、SAMPO75吋液晶電視、ARKDAN空氣清淨機、iPhone 13Pro智慧手機、iPad mini平板電腦等好禮。

林姿妙好手氣、疼惜宜蘭人，43位幸運兒中有29位、近7成是宜蘭縣民，包含家住頭城的頭獎百萬賓士車得主陳先生；當林致電給陳時，開始只說他中獎，剛睡醒的陳還慵懶的說謝謝，告知獎項是百萬名車時，愣了幾秒之後，笑出聲拉高音調直說幾次的謝謝，開心心情難以言喻。

據了解，頭獎得主陳先生共登錄了11張發票，中獎發票僅花了1400多元的加油費用，就獲得價值百萬的賓士轎車，令人羨慕不已。

宜蘭縣政府工旅處表示，第二階段抽獎名單，可至活動官網及宜蘭勁好玩粉絲專頁查詢，提醒中獎者記得攜帶身分證正本及發票、收據或憑證正本至領獎地點領取獎品。