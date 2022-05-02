花蓮縣內6歲至11歲兒童疫苗將在5日開放接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說明花蓮縣內目前防疫相關措施。（羅亦晽翻攝）

昨是確診個案自主回報疫調系統啟動第一天，不過花蓮昨新增的274例確診個案中，僅有17人回報，讓衛生局著急呼籲確診者盡快依簡訊內容，落實回報疫情資料，讓疫調人員能儘速找到密切接觸者。另，縣內6歲至11歲兒童疫苗，將在5日開放接種。

衛生局副局長鍾美珠指出，昨新增274人確診，不過自己回報個案數僅17人，提醒有收到號碼為「0911514588」發送簡訊的確診者，盡快依內容落實回報疫情資料，同時也提醒民眾，前往篩檢時，請提供正確電話號碼，讓衛生局能盡快找到確診者，並匡列密切接觸者。

花蓮今新增394例確診案例，其中，12歲以下55人，13至18歲22人，19至64歲259人，65歲以上58人。由於6歲至11歲學童疫苗全台各縣市今天開始將陸續開打，花蓮何時開放接種，引起不少家長關注。

鍾美珠指出，縣內兒童疫苗將在5日開始接種，有2種方式，家長可帶孩童到縣內50家新冠疫苗合約醫療院所、12鄉鎮衛生所及身心健康及成癮防治所接種，不過事前可先預約，或者是衛生局派醫護到校替學童接種。

教育處代理處長翁書敏補充說明，明會回收各校的接種意願書，整理完畢後，會提供給衛生局，請他們派員到各校協助替學生接種。

此外，花蓮目前已進入社區感染狀態，除民眾買家用試劑進行篩檢外，縣府也協請各醫院協助設置社區篩檢站，鍾美珠指出，若在家中使用快篩呈現陽性者，將快篩試劑放入密封袋中，北區請到門諾醫院、南區則到玉里榮院進行PCR篩檢。

社區篩檢站的部分，鍾表示，今起至8日止，北區社區篩檢站由部立花蓮醫院承接，南區則是由玉里慈濟醫院承接，屆時若收到快篩呈現陽性者，請到該院進行PCR檢測。