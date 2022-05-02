縣長楊文科日前宣布優先在竹北市推動的UBike6月底上路，將先設41個站點，年底完成50個站點，縣議員吳旭智和林禹佑根據輿情反應，建議增設到100站點，並要有完整配套，避免UBike與行人及汽機車爭道變成「U掰咖」！

交旅處長游志祥指出，竹北市公所同意與縣府合作後，UBike會以設100個站點為目標，該處已將8000萬元的擴充案送給公所，雙方會再討論共同合作的可行性，相關擴充案的經費，竹北市公所將依程序提報竹北市代表會，待同意墊付後就能增加UBike的服務量能和據點。

吳旭智表示，交旅處日前公佈UBike規畫在竹北設置41個站點，引起竹北市民熱烈議論，民眾質疑站點並未依人口、重要交通路段、人潮流量大的地點設置，將不敷實際使用需求，他將各line群組、臉書網路社群中民眾意見彙整後，認至少還應再增設60個站點，才足夠民眾日常使用。

需增設地點包括，台科大重劃區、水瀧重劃區、公三公園、興隆路沿岸河濱公園等人潮流量較大的地段，總計竹北應增設UBike 站點至 100站，並應明訂站點決定規則，以回應民眾的期待。

吳旭智指具體規畫應包含如何與竹北市公所合作推動、預計增加經費跟數量、設置期程規畫及如何讓民眾參與站點增設。他和林禹佑議員都認為，要建立友善自行車道路，應配套同步進行，避免與行人、汽機車爭道，並訂定使用UBike的優惠措施。

游志祥說，依照道交規則，自行車原則禁止騎乘人行道，若有例外部分如光明六路部分路段的人行道會設置相關標誌圖說，現階段會針對預估熱門站點間的通勤路線加強盤點安全環境。

游志祥並說，竹北市UBike會以收費將比照全國實施方式，採前4小時內每半小時收費10元，後4小時每半小時20元，會在啟用前公布相關優惠措施來鼓勵民眾騎乘。