上周五美股再次出現單日重挫逾900點的狀況，引發投資人擔憂台股明（3日）天會有劇烈波動，對此，金管會主委黃天牧強調，近期台股雖有波動，但最終還是會回到基本面，並舉「遛狗理論」呼應，此事引起網友們熱烈討論，有不少人認為今晚的美股走勢是一項重要觀察指標，如果能夠止跌，對明天的台股是一件好事。

今（2日）台股因勞動節補假休市一天，黃天牧出席立法院財委會被問到，近期股市波動劇烈，明天表現備受外界關注，主委能不能信心喊話？黃天牧則說：「台股年初以來大約下跌8%多，相較鄰近國家較為收斂，且遛狗理論，股價為狗基本面是主人，狗跑來跑去，就像價格變動，最終仍是回歸基本面。」

同時，黃天牧也表示，台股基本面穩健，目前量能也未失控，提醒投資人，「注意風險，審慎選股」話題引起網友們熱烈討論，沒想到許多網友卻狠酸，「明天殺成狗，呵呵」、「台股有在跟基本面走？」、「QE就是興奮劑，讓狗跑太遠，QE退場就回來了」、「比起人遛狗，我比較常看到狗遛人」、「結果是比特犬，咬死主人。」

此外，有網友提及，台股跟美股的連動性高，上周雖然大跌，但今晚美股走勢也是觀察指標，「今晚很關鍵阿，好期待」、「感覺今天應該會回彈一下啦，無法想像星期一美股再一千點，台股會怎麼崩」、「美股連崩兩天後的開盤，窩好期待」、「如果週一美股大漲，週二台股就有救了。」

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